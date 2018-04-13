В пятницу, 13 апреля, Совбез ООН проведет заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы. Встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по киевскому).

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на постпредство России при ООН.

По версии Вашингтона, в начале апреля Дамаск применил химическое оружие в сирийском городе Дума. В результате погибли несколько десятков человек. США считают, что Россия также несет ответственность за произошедшее. Президент Дональд Трамп не исключил военного удара по Сирии, однако окончательного решения еще не принял. Дамаск и Москва причастность к возможной химатаке опровергают.

Напомним, что Мэй и Трамп не приняли окончательного решения по Сирии, но продолжат работу над этим.

Как сообщала "Страна", США отобрали восемь целей на территории Сирии, которые могут подвергнуться удару в случае решения президента Дональда Трампа применить силу в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума.