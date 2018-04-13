В США уходит в отставку директор управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Джон Смит.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Смит уйдет с должности с начала мая после 11 лет работы. Его подразделение занимается финансовой разведкой, а также планированием и применением экономических санкций.

Сам Джон Смит три года координировал введение ограничительных мер против России, КНДР, Сирии и других стран.

Причины отставки не указываются. Министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Джона Смита за работу.

Напомним, что директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что время мягкой политики США в отношении России прошло.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко пообещал ввести санкции против российских олигархов "как у США".