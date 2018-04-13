Заместитель главы МИД Румынии Дануц Себастьян Некулаеску, находясь в Киеве, заявил, что Румыния не признает аннексию Крыма, поскольку это нарушает международное право".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Румыния рассматривает аннексию Крыма как неприемлемое нарушение международного права, которое нельзя признавать", - заявил замлглавы МИД Румынии во время Киевского форума по безопасности.

По словам Некулаеску, Румыния твердо поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Напомним, что вопрос регистрации рождения и смерти граждан Украины в Крыму решат в сентябре.

Как сообщала "Страна", ЮНЕСКО приняла решение, позволяющее разместить наблюдателей в Крыму. Это фактически дало возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца.