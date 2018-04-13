Очень неприятная новость для ценителей большого бокса. Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версии WBA Super и IBF Муратом Гассиевым и украинским чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком - 11 мая не состоится.

Финал, которого, так ждали миллионы фанатов бокса на всей планете, перенесли на лето. Кроме того, окончательной даты нет и для финального боя во втором среднем весе, между Джорджем Гроувзом и Каллумом Смитом.

Об этом сообщает официальный Twitter серии.

Фото: twitter.com/wbsuperseries

При этом точной даты главного поединка все еще нет. Ранее бой Гассиева и Усика был запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии. Россия сразу после своего полуфинала развернула массированную кампанию, целью которой было перенести бой в Москву, в ход пошли очень большие деньги и силы.

Так, например, в начале апреля советник Мурата Гассиева Лео Хоролинский рассказал, что на переносе боя в Москву настаивает и Федерация бокса России.

"Между компанией Comosa и федерацией бокса России идет дискуссия о том, чтобы вступить в борьбу за право организации боя Усик - Гассиев в России. Comosa имеет право выбрать дату и место этого боя, и мы будем готовиться к этой дате и тому месту. Мы профессионалы. Надеюсь, для всех это будет лучшим решением, потому что мы сможем устроить замечательные тренировочные лагеря и провести потрясающий бой между двумя великими чемпионами", - сказал Хоролинский.