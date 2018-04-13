В пятницу, 13 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал, евро немного подешевел.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар стал дороже на 6 копеек - 25,98 грн.

Евро немного подешевел - до 32,02 грн.

Российский рубль сегодня подорожал на 14 копеек - до 0,418 грн.

Напомним, что 12 апреля доллар перестал дешеветь, валютный рынок развернули и курс "американца" резво зашагал вверх. По итогам межбанковских торгов 12 апреля он поднялся на 10,5 копеек, и зафиксировался в рамках 26,0-26,03 грн.

Как сообщала "Страна", на валютном рынке Украины откатывают американский доллар и играют против российского рубля.