Курс валют на 13 апреля - доллар подорожал, евро стал дешевле
В пятницу, 13 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал, евро немного подешевел.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Доллар стал дороже на 6 копеек - 25,98 грн.
Евро немного подешевел - до 32,02 грн.
Российский рубль сегодня подорожал на 14 копеек - до 0,418 грн.
Напомним, что 12 апреля доллар перестал дешеветь, валютный рынок развернули и курс "американца" резво зашагал вверх. По итогам межбанковских торгов 12 апреля он поднялся на 10,5 копеек, и зафиксировался в рамках 26,0-26,03 грн.
Как сообщала "Страна", на валютном рынке Украины откатывают американский доллар и играют против российского рубля.
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