Во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка
В четверг, 12 апреля, произошел обвал наиболее аварийной части Поморянского замка - любимого места отдыха польского короля Яна Собеского.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Во второй половине дня обвалилась стена восточного крыла, которая несколько месяцев находилась в критическом состоянии. Зимой она начала частично отслаиваться.
По данным инициативной группы по спасению Поморянского замка, никто не пострадал.
30 марта комиссия по вопросам культуры, историко-культурного наследия и туризма Львовского облсовета предусмотрела выделить 500 тыс. грн на внеплановые стабилизационные работы и водоотведения в этом месте.
По информации куратора инициативной группы по возрождению Поморянского замка Анны Гаврилов, пока еще не известно, когда именно произошел обвал стены, однако это произошло после 16:00.
Поморянский замок на Золочевщине является памятником архитектуры национального значения. Он находится в аварийном состоянии. Первое упоминание о Поморянском замке датируется 1497 годом. Поморянский замок был любимым местом пребывания короля Яна Собеского.
Фото: zaxid.net
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