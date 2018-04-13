В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжать тесно работать над ответом на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума.

Об этом сообщает ТАСС.

"Они договорились продолжать тесно взаимодействовать по вопросу об ответной реакции международного сообщества", - отмечается в коммюнике.

Мэй и Трамп согласились с тем, что режим Асада создал образец опасной модели поведения в отношении применения химического оружия. Стороны признали "важность того, чтобы использование химических вооружений не осталось без ответа, а также с необходимостью предотвращения дальнейшего использования химического оружия режимом Асада".

Основные договоренности, достигнутые во время разговора Мэй с Трампом легли в основу заявления Даунинг-стрит, 10. В его повестке стоял вопрос, присоединяться ли Лондону к возможной военной акции против правительственных сил Сирии и принимать ли такое решение без обсуждения вопроса в британском парламенте.

Члены британского кабинета министров пришли к согласию в вопросе о необходимости решительных действий в Сирии. В то же время в коммюнике по итогам заседания не приводится каких-либо деталей по поводу возможного участия Британии в военной операции в Сирии.

Напомним, что Дональд Трамп не смог принять окончательного решения по Сирии.

Как сообщала "Страна", США отобрали восемь целей на территории Сирии, которые могут подвергнуться удару в случае решения президента Дональда Трампа применить силу в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума.