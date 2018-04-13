На Дарницком мосту в Киеве машина насмерть сбила студента
Ночью на Дарницком мосту автомобиль Nissan насмерть сбил студента.
Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел около 01:00. После столкновения, автомобиль проехал около 200 метров и только потом остановился. В результате ДТП машина сильно пострадала, полностью разбитой оказалась ее передняя часть.
Полицию вызвал проезжающий мимо водитель маршрутки.
У погибшего правоохранители обнаружили студенческий билет. К моменту приезда полиции мужчина, управлявший автомобилем Nissan находился в шоковом состоянии.
Фото: kiev.informator.ua
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