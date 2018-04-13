В пятницу, 13 апреля, Анастасия Вашукевич, известная, как охотница на олигархов Настя Рыбка, ее секс-тренер Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шесть фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" предстанут перед судом Паттайи.

Об этом сообщают РИА Новости.

Суд состоится несмотря на выходные, объявленные в стране в связи с празднованием Сонгкрана, тайского традиционного Нового года.

Все восемь фигурантов, граждан России и Белоруссии, будут доставлены в суд для предъявления обвинений по "новому" делу о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

По "новому" делу все восемь человек пока являются подозреваемыми. По словам источника, им будут предъявлены обвинения по трем статьям УК Таиланда: о создании тайного преступного сообщества, сговоре в составе группы более пяти человек с целью совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера третьими лицами с согласия этих лиц.

Семь из восьми человек, включая Лесли и Рыбку, являются обвиняемыми по другому делу – о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда.

Напомним, что охотницу на олиграхов Настю Рыбку обвинили в изнасиловании. Девушка и ее тренер находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.

Как сообщала "Страна", посольство США в Минске отказало Насте Рыбке в политическом убежище.