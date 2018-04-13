Ночью в Киеве из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя на улице Омеляновича-Павленко (бывшая улица Суворова) 4 в Печерском районе.

Об этом сообщает "Информатор".

Взрыв прогремел около 02:00 возле "Сильпо". В результате инцидента никто не пострадал.

На месте обнаружили РПГ 18 и сам снаряд. Выстрелом задело ресторан "Хмели Сунели". На место приехали несколько экипажей правоохранителей. Выясняются подробности происшествия.

По данным "Громадського" на месте был обнаружен тубус гранатомета со спиленными номерами.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что ранее в Киеве полицейские поймали пьяного, который стрелял из стартового пистолета посреди улицы.

Как сообщала "Страна", в киевском метро у одного из пассажиров полиция обнаружила взрывчатку в рюкзаке.