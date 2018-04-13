В пятницу, 13 апреля синоптики обещают переменную облачность без осадков по всей Украине. Днем воздух прогреется до +14...+24 в зависимости от региона.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +21...+24, ночью +6...+11.

На севере днем +13...+17, в Черниговской, Сумской областях ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0...-4.

В центре днем +15...+23, ночью +4...+9.

На востоке днем +14...+21, в Харьковской и Луганской областях ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0...-4.

На юге днем воздух прогреется до +19...+22, ночью +6...+10.

В Киеве 13 апреля днем +14...+6, ночью до +4...+6.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 9 по 16 апреля.

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждали о повышенной пожарной опасности, которая установилась с сухой погодой.