После публикации статьи в журнале "Новое Время" под заголовком "Служили два товарища" о коррупции на госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в редакцию журнала посыпались угрозы. Об этом написал главный редактор издания "Новое Время" Виталий Сыч у себя в Facebook.

"В статье речь шла о том, что, по мнению множественных источников, они (Гладковский и Пашинский - Прим.Ред.) являются главными бенефециарами схем как при госзаказах военно-промышленного комплекса (ВПК), так и продаже за границу продукции ВПК и покупке за границей военной техники", - пишет Сыч, добавив, что после выхода материала редакция получила требования опровержения и угрозы судебных исков от нескольких юрлиц, которые являются фигурантами статьи.

"Сам Сергей Пашинский также опубликовал на сайте Цензор.нет большой материал с требованием опровержения нашей статьи и угрозой судебного разбирательства", - говорит главред журнала.

По его словам, изложенные в его материале (Пашинского, - Прим. Ред.) аргументы апеллируют к второстепенным аспектам материала и вообще не касаются основных вопросов в статье, а именно:

Как получается, что старые БМП времен Варшавского договора, купленные в Чехии за сумму около 25 тыс евро за штуку, после разборки в Польше на запчасти и сборке с модернизацией в Житомире, обходятся Украине в сумму свыше 150 тыс дол за штуку?;

Зачем вообще Украина закупает старые БМП в Чехии по сложным схемам через Польшу?;

Почему Украина продает детонаторы через кипрские офшоры, в результате чего конечный покупатель в Сербии покупает их по цене в 7 раз выше, а Украина получает в 7 раз меньше суммы, которую за нее платит конечный покупатель?;

Почему Украина при этом проводит платежи через латвийский банк, который американский Минфин уже обвинил в отмывании денег?;

Почему сын Пашинского работает на руководящей должности в госкомпании, которая продает оружие за рубеж? Разве это, мягко говоря, не конфликт интересов и нарушение всех стандартов этики?

При этом главред отметил, что 12 апреля в офис редакции пришли адвокаты Пашинского с предложением об урегулировании.

"Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят "рвать" Новое Время, но есть и другой вариант, - пишет Сыч. - Я уточнил, что значит "рвать", и не имеется ли ввиду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте как хотите, люди там эмоциональные. Потом уточнили, что имеют ввиду людей в Минобороне и окружение Пашинского в парламенте.

Мирным вариантом урегулирования оказалась публикация в журнале полного текста многостраничной вышеупомянутой статьи Пашинского. Также мне передали черно-белую фотографию Пашинского, которую по моей просьбе мне передадут в цветном виде и которую я должен поставить на всю обложку как часть извинения.

Мне также дали личный телефон Пашинского с предложением позвонить ему и наладить человеческий контакт.

По этому поводу я думаю вот что:

- Это самый экзотический способ мирного урегулирования, который мне предлагали за 21 год моей журналистской работы

- Мне никто не угрожал со времен Януковича. Та и даже тогда так тупо никто не угрожал

- Ребята перепутали год и страну. Это Украина, 2018. А не Конго или Ирак 90-х годов

- Я не хочу никому звонить и не хочу, чтобы мне звонили

Я в принципе не планировал никакой конфронтации, просто не люблю, когда без приглашения приходят в офис, прерывают редколлегию и с плохо скрытыми угрозами дарят мне фотографии для публикации на обложке.

В своих претензиях фигуранты все как под копирку заявили, что наш материал - это информационная диверсия против Украины".

Фото: facebook.com

Отметим, что в статье Пашинского на "Цензор.нет", о которой упомянул Сыч, действительно основной упор делается на том, что статья в журнале "Новое вперяя" - это провокация врагов Украины.

Кроме того Пашинский обвинил журнал в "выполнении заказа российской пропаганды" и пообещал подать на издание в суд.

Отметим, что Пашинский считается одним из самых приближенных лиц к секретарю СНБО Александру Турчинову.

Ранее "Страна" сообщала, что Пашинский увидел влияние внешних сил на НАБУ и САП.

Также мы писали, что дело о стрельбе нардепа Пашинского в Химикуса "застряло" в суде и не вернулось в ГПУ.