Российский "Аэрофлот" опроверг сообщение, что компания в июне может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей.

"У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами", - сообщил РБК представитель "Аэрофлота".

О том, что авиакомпания "может прекратить полеты в США", в четверг, 12 апреля, сообщалось в Telegram-канале Mash.

В сообщении говорилось, что посольство США "уже месяц отказывает пилотам и стюардам в выдаче/продлении виз" и поэтому "число сотрудников, которые могут посещать Штаты, сокращается с каждым днем", а "с тем персоналом, у кого визы все еще действуют, авиакомпания продержится до начала лета".

Источник в Аэрофлоте ранее сообщил РБК, что существует общая проблема с визами для жителей России, в том числе и для экипажей. Она связана с невозможностью записей на собеседования.

Экипажи авиакомпании "Аэрофлот" сталкиваются с трудностями при получении американских виз, сообщал еще в декабре прошлого года МИД России. Тогда внешнеполитическое ведомство указывало, что американское посольство "массово затягивает"​ выдачу виз для экипажей авиакомпании, что может привести к срыву рейсов и нарушению двустороннего соглашения о воздушном сообщении. Тогда авиакомпания подтверждала трудности с получением американских виз для своих экипажей.

Задержки с выдачами американских виз начались после того, как в августе 2017 года посольство США ввело ограничение на получение виз россиянами и сообщило, что будет выдавать их только в Москве. Этот шаг был предпринят в ответ на решение Москвы сократить персонал американского посольства, призванное уравнять количество работников в диппредставительствах обеих стран, пояснили в посольстве.

Решение о сокращении числа американских дипломатов до 455 человек власти России приняли в 2017 году в ответ на принятый конгрессом США законопроект о новых санкциях.

На фоне международного скандала из-за отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, последовало очередное сокращение числа американских дипломатов в России. В качестве ответной меры на принятое из солидарности с Лондоном решение Вашингтона выслать из США российских дипломатов Москва закрыла Генконсульство США в Петербурге и выслала 60 американских дипломатов.

В начале марта "Аэрофлот" принял решение увеличить число полетов в США и поставить на это направление более вместительные самолеты. Решение было принято после того, как другая крупная авиакомпания, Delta, которая наряду с "Аэрофлотом" выполняла прямые рейсы в США в высокий летний сезон, сообщила, что в этом году летать на этом направлении не будет.

"Аэрофлот" выполняет прямые рейсы из Москвы в четыре города США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.