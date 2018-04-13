Дональд Трамп не смог принять окончательного решение по Сирии
Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по Сирии после проведенных в четверг консультаций со своими советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передает ТАСС.
"Президент Трамп только что закончил встречу со своей командой по национальной безопасности, на которой обсуждалась ситуация в Сирии. Никакого окончательного решения принято не было", - отметила она.
Сандерс подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат изучать данные разведки по ситуации в Сирии, а также вести переговоры по данному вопросу со своими союзниками и партнерами.
"Мы продолжаем оценивать разведданные и проводить переговоры с нашими партнерами и союзниками", - отметила она, добавив, что американский лидер Дональд Трамп намерен в четверг вечером обсудить ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Ранее в четверг глава вашингтонской администрации сообщил, что решение по ответной реакции США на события в Восточной Гуте будет принято весьма скоро.
"Мы очень, очень серьезно и очень пристально изучаем всю эту ситуацию, и мы посмотрим, что случится дальше, - сказал он, имея в виду так называемую химическую атаку в городе Дума. - Очень жаль, что мир поставил нас в подобное положение".
Ранее в Москве ответили Трампу, который потребовал благодарности за борьбу с ИГИЛ.