Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по Сирии после проведенных в четверг консультаций со своими советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передает ТАСС.

"Президент Трамп только что закончил встречу со своей командой по национальной безопасности, на которой обсуждалась ситуация в Сирии. Никакого окончательного решения принято не было", - отметила она.

Сандерс подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат изучать данные разведки по ситуации в Сирии, а также вести переговоры по данному вопросу со своими союзниками и партнерами.

"Мы продолжаем оценивать разведданные и проводить переговоры с нашими партнерами и союзниками", - отметила она, добавив, что американский лидер Дональд Трамп намерен в четверг вечером обсудить ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Ранее в четверг глава вашингтонской администрации сообщил, что решение по ответной реакции США на события в Восточной Гуте будет принято весьма скоро.

"Мы очень, очень серьезно и очень пристально изучаем всю эту ситуацию, и мы посмотрим, что случится дальше, - сказал он, имея в виду так называемую химическую атаку в городе Дума. - Очень жаль, что мир поставил нас в подобное положение".

Ранее в Москве ответили Трампу, который потребовал благодарности за борьбу с ИГИЛ.