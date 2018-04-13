Скорость Северо-Атлантического течения снижается последние 160 лет (примерно с 1850 года) и сейчас она достигла минимума за полторы тысячи лет. Об этом сказано в работе, опубликованной в Nature, передает Republic.

Замедление течения приводит к повышению температуры у восточного побережья Северной Америки, а к востоку от Гренландии - к ее понижению.

Фото: republic.ru

Согласно данным исследователей, за полтора века течение замедлилось на 15-20%. Они связывают это с таянием льдов (талая вода, которая легче соленой морской воды, остается на поверхности, мешая течению), что, по их мнению, является естественным природным процессом.

Другой позиции придерживаются авторы еще одного исследования Северо-Атлантического течения, также размещенного в Nature.

Ученые согласны, что течение замедляется из-за таяния льдов, однако причиной называют людей и их влияние на экологию.

Во второй работе также зафиксировано замедление течения. С середины XX века скорость снизилась примерно на 15%.

Авторы двух работ изучили систему меридионального Cеверо-Атлантического течения, куда в том числе входит и Гольфстрим.

Первая группа исследователей изучала состав осадочных пород и размер минеральных частиц, собранных на морском дне. Свои результаты они подтвердили с помощью компьютерного моделирования.

Вторая группа прибегла к моделированию, а также к спутниковым наблюдениям поверхностных течений. Прямое наблюдение за течением проводят только последние десять лет, поэтому исследователи не могли делать выводы на основании этих данных и прибегли к моделированию.

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