В Киеве нашли тела двух из трех мужчин, которые перевернулись на лодке возле Жукова острова. Об этом этом сообщает "Очевидец 112" на Facebook.

"Одного мужчину нашли. Нашли не спасатели. Брат погибшего и друзья других из тех, кого ищут, наняли своих водолазов. И один из них нашел неподалеку от берега тело, которое было запутано в растениях, и достать его было проблематично", - рассказала корреспондент.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Несколько минут назад (по состоянию на 20:30) подъехала карета "скорой", чтобы зафиксировать смерть мужчины", - отметил журналист.

Позже корреспондент сообщил, что обнаружено тело второго мужчины, которое дайверы пока не могут поднять на поверхность.

"Также обнаружили тело другого мужчины, сейчас оно обозначено маленькой красной лодкой. Его частные дайверы достать не могут. По их словам, тело находится в иле на глубине около 9 м. Ждем подкрепления из ГосЧС", - добавил он.

Как ранее сообщала "Страна", водолазы 10 апреля возобновили поиски спрыгнувшей с моста студентки из Туркменистана.

Уже на следующий день она была найдена, но родственники не смогли ее опознать.