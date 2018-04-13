На мостике женской сборной Украины по биатлону после секс-скандала на Олимпиаде произойдут изменения.

По словам президента Федерации, словенский наставник Урош Велепец больше не будет работать с женской сборной.

Об этом в интервью "Xsport" сказал президент ФБУ Владимир Брынзак.

"20 апреля у нас состоится тренерский совет. Будем обсуждать, как прошел этот сезон, что мы должны сделать на следующий сезон, как формировать команду. Я думаю, что мы с этим справимся в течение двух-трех недель и будем планировать новую подготовку. В женской команде будет новый старший тренер. В мужской останется", - сообщил Брынзак.

Ранее "Страна" сообщала, что биатлонистка Семеренко извинилась перед командой и нацелилась на завершение карьеры, а также о том, что украинская биатлонистка Семеренко объяснила провал на Олимпиаде фразой "у нас не команда, а просто ж..."