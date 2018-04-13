В Киеве на проспекте Бандеры произошла авария с участием сразу четырех автомобилей. Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

"На проспекте Бандеры в сторону Троещины (возле ТРЦ Блокбастер) произошло ДТП с участием четырех автомобилей: Ford, Scoda, Opel и Volkswagen", - говорится в сообщении.

По информации от водителя Skoda, события развивались следующим образом: на подъезде к затору он начал притормаживать и в этот момент в Ford (который был позади Skoda) влетел Opel. От удара Ford отбросило на Skoda. Все было более или менее нормально, вызвали полицию и ожидали на месте. Все сидели в своих машинах, кроме водителя Opel - он стоял у водительской двери. Вдруг в заднюю часть Opel на большой скорости бьется Volkswagen.

От удара автомобиль Opel сбивает собственного водителя, а затем снова отбрасывает машины, которые стоят впереди. Водителя Opel госпитализировали.

Сейчас на месте работают правоохранители следственно-оперативной группы и патрульные полицейские.

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