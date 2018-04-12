Россия и Китай, укрепляющие свои военные потенциалы, представляют главную угрозу для США. Об этом заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, посвященных бюджетному запросу министерства обороны на 2019 финансовый год, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС.

"Согласно нашей оборонной стратегии, основную угрозу для процветания и безопасности США представляет возобновление долгосрочного стратегического соперничества с ревизионистскими державами, - сказал он. - Уделяя приоритетное внимание России и Китаю, мы должны отвечать также на вызовы, брошенные нам со стороны Северной Кореи, Ирана и экстремистских организаций, применяющих насилие".

Китай и Россия, отметил он, "по-прежнему вкладывают средства в развитие своего потенциала в ядерной области в киберпространстве, в космосе и в области обычных вооружений".

"Обе эти страны стремятся помешать нашим возможностям по расширению нашего влияния и стремятся подорвать созданные нами альянсы", - утверждал он.

Ранее "Страна" сообщала, что США наметили восемь потенциальных целей для ударов в Сирии.

Однако окончательного решения по Сирии еще принято. Трамп заявил, что ему необходимо проконсультироваться.