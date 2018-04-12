США отобрали восемь целей на территории Сирии, которые могут подвергнуться удару в случае решения президента Дональда Трампа применить силу в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник.

По его данным, восемь потенциальных целей включают два военных аэродрома, исследовательский центр и якобы предприятие с химоружием. Источник не раскрывает, в каких районах Сирии эти объекты расположены.

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman отправилась в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США. По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца.

Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в сирийском городе Дума. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии. Пока о таком решении не объявлено официально.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему необходимо провести ряд переговоров для принятия окончательного решения по Сирии.

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