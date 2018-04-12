Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео в четверг заявил, что поддерживает предоставление Украине "оборонительных вооружений" и сохранение антироссийских санкций до полного выполнения минских соглашений.

Об этом он заявил на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост Государственного секретаря США.

"Поддерживаете ли вы продолжение поставок "оборонительных летальных вооружений" украинцам, чтобы они могли защищать себя?" - спросил его сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман.

"Да, сенатор", - ответил Помпео.

Также Майкл Помпео заявил, что Вашингтон должен продолжать оказывать содействие Киеву.

Как сообщалось, что министр обороны Полторак после встречи с главой Пентагона анонсировал поставки летального оружия

Между тем, Канада отказалась предоставлять Украине бесплатное летальное оружие.