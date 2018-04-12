Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что решение по ответной реакции США на события в Сирии будет принято весьма скоро. Его высказывания передают журналисты из пула Белого дома.

"У нас на сегодня намечено несколько встреч, посмотрим, что случится, - сказал американский лидер. - Теперь нам нужно принять ряд... решений, так что они будут приняты достаточно скоро".

"Мы очень, очень серьезно и очень пристально изучаем всю эту ситуацию, и мы посмотрим, что случится дальше, - продолжил он, имея в виду так называемую химическую атаку в городе Дума. - Очень жаль, что мир поставил нас в подобное положение".

При этом он в очередной раз заявил, что американские силы "проделали отличную работу" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, что премьер Турции назвал Трампа и Путина уличными задирами