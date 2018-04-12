Россия запросила провести в пятницу заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что в ближайшее время Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН с участием генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы силовых мер в отношении Дамаска, прозвучавшие со стороны США.

Как сообщала "Страна", постпред Сирии при ООН обвинил США в содействии поставкам химического оружия в страну.

Сегодня стало известно, что сирийские войска освободили от исламистов всю Восточную Гуту под Дамаском.

Ранее Столтенберг заявил, что союзники НАТО ведут консультации для ответа на химатаку в Сирии.