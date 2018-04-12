Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об атаке на Сирию. Если это произойдет, ключевые американские законодатели будут заранее предупреждены.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я не хочу углубляться в детали относительно возможного решения главнокомандующего. Что касается нашей текущей ситуации, если, как в прошлый раз, мы решим предпринять военные действия в связи с этой химатакой, то, как и в прошлый раз, немногим более года назад, мы уведомим Конгресс", - сказал он.

Далее Мэттис уточнил, что, "конечно, перед атакой, будут уведомлены лидеры (Конгресса США - Прим.Ред.), но мы предоставим полный отчет самому Конгрессу как можно скорее".

"Мы пока не приняли какого-то решения о нанесении удара по Сирии", - добавил он.

"Я не хочу говорить о конкретной военной операции, решение о которой даже еще не принято, - добавил он. - Это будет очень серьезное решение, но президент пока не принял решения. Однако если оценивать Конвенцию о запрещении химического оружия, то очевидно, что в интересах США, чтобы положения этой конвенции соблюдались всеми странами".

"То, что произошло в Солсбери, то, что происходит в Сирии, свидетельствует о том, что это - повод для беспокойства", - отметил Мэттис.

Глава Пентагона отказался пояснить, является ли участие союзников Вашингтона в данной возможной операции необходимым условием для ее проведения. Он ограничился следующим ответом: "Стратегия заключается в том, чтобы взаимодействовать с союзниками во всем. Я не могу обсуждать текущую ситуацию".

На вопрос о том, что беспокоит его больше всего относительно возможного удара по Сирии, Мэттис ответил: "Есть опасения тактического характера. Мы не хотим, чтобы гибли мирные жители, мы сделаем все возможное, чтобы этого избежать". "На стратегическом уровне это предотвращение эскалации и выхода ситуации из-под контроля", - добавил он.

Мэттис считает, что атака с применением химического оружия в сирийском городе Дума имела место. Вместе с тем, как заявил он на проходящих слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, Вашингтон ищет этому доказательства.

"Я считаю, что химическая атака была и сейчас мы собираем доказательства", - заявил он, отметив, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО - Прим.Ред.) на месте "смогут лишь сказать, нашли ли они свидетельства применения или нет". "Но, поскольку это быстро рассеивающийся газ, то со временем становится все труднее подтвердить это", - считает он.

В ходе своего выступления он также выступил с утверждениями о том, что Россия и Сирия "пытаются не допустить инспекторов", и выразил надежду на то, что "сирийский режим разрешит им" оказаться на месте предполагаемой атаки. Ранее именно Россия и Сирия предложили ОЗХО направить на место своих специалистов, а глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о готовности предоставить им гарантии безопасности.

При этом Вашингтон привержен курсу, который предполагает прекращение конфликта в Сирии путем мирных переговоров в Женеве. Об этом заявил Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона подчеркнул, что главная цель администрации США в Сирии - "нанести поражение ИГИЛ".

"Мы не собираемся участвовать в гражданской войне", - отметил он. Вместе с тем Мэттис не исключил, что США будут наносить удары по Сирии, если посчитают, что власти этой страны применили химическое оружие.

"Прежде всего, мы привержены прекращению этой войны посредством женевского процесса, организованного ООН", - отметил Мэттис. Он выступил с утверждением, что данные переговоры не увенчались успехом из-за того, что их "блокирует Россия". "Это не значит, что мы сдадимся, мы работаем с международным сообществом, ООН, чтобы продолжать женевский процесс и гарантировать, что война прекратится", - заверил глава Пентагона.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что сейчас происходит в Сирии и вокруг нее.

Напомним, что сирийские войска освободили от исламистов всю Восточную Гуту.