Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис на данный момент не готов говорить об опасности начала войны между США и Россией.

Об этом он заявил в четверг, 12 апреля на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Мэттису был задан вопрос о том, "каким образом война с Россией из-за Сирии отвечает интересам американцев".

"Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я не готов спекулировать относительно того, что это произойдет", - ответил он.

На повторный вопрос о том, не считает ли он весьма вероятным ответ России на действия США, последовал ответ: "Нет, есть много возможностей ответить на нарушения Конвенции о запрещении химического оружия - дипломатическими, экономическими, военными методами. Все это, как представляется, является тем, что мы должны предпринимать в соответствии с международными нормами".

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.

США изучили высказывания президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию о создании в РФ новых видов вооружений, однако это не повлияет на американские планы, заявил глава Пентагона.

"То, что он показал в этих видеосюжетах, было внимательно изучено, - сказал он. - Мои сотрудники знают этот вопрос очень хорошо. Ничто из того, что заявил президент Путин, нисколько не меняет наших стратегических оценок".

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

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Как сообщала "Страна", сирийские войска освободили от исламистов всю Восточную Гуту под Дамаском. В освобожденном районе будут работать российская военная полиция. Они проследят за порядком в так называемый переходный период, пока город Дума возвращается под контроль законных властей Сирии.

Напомним, что Германия и Италия отказались участвовать в возможном ракетном ударе по Сирии.