Николаевский суд оштрафовал двух свидетелей за неявку на рассмотрение дела. Об этом свидетельствует решение Ленинского райсуда г. Николаева № 489/1/18 от 03.04.2018, передает UBR.

Согласно постановлению, свидетели были должным образом проинформированы и вызваны в суд по ходатайству прокурора. Но те по телефону заявили, что приходить на заседание не намерены.

В связи с этим, прокурор подал еще одно ходатайство. На этот раз, о привлечении указанных лиц к ответственности в виде наложения денежного взыскания, поскольку их неявка препятствует дальнейшему рассмотрению уголовного производства в разумные сроки и полного установления фактических обстоятельств дела.

В итоге, каждого из вызванных, но не явившихся свидетелей, оштрафовали на 1762 грн.

Удовлетворяя ходатайство прокурора судья добавил, что неявка вызванных свидетеля, специалиста, переводчика или эксперта без уважительных причин, нарушает процессуальную дисциплину и затягивает рассмотрение уголовного дела.

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