К югу от Кипра введена опасная зона для полетов над Средиземным морем на высоте до 8 тыс. метров. На такую меру пошли из-за активной деятельности британских военных, передает ТАСС.

"Активная военная деятельность британских военных к югу от Кипра стала причиной введения опасной зоны над морем в воздушном пространстве к югу от острова Кипр на высотах от 0 до 8 тыс. м. Опасная зона будет действовать с 12 апреля по 12 мая", - сообщил источник журналистам.

По его словам, Евроконтроль - европейская организация по безопасности воздушной навигации - уже опубликовал соответствующую информацию.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов (срок истекает 13 апреля).

Согласно данным сервиса flightradar24.com, два наиболее популярных маршрута для российских авиакомпаний, пролегающих близко к территории Кипра, - в Израиль и в Египет. Согласно данным того же сервиса, российские авиакомпании не пролетают над запретной зоной или близко к ней.

Фото: twitter.com/eurocontrol

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