Решение об ударе по Сирии будет принято после расследования ОЗХО. На данный момент его нет.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в Конгрессе США.

"Я уверен, что химическая атака имела место. И мы ждем реальных подтверждений. ОЗХО пытается направить своих инспекторов туда, возможно, в течение недели. Но мы не узнаем от команды ОЗХО, если им удастся туда попасть, если режим их туда допустит, кто это сделал. Они могут только сказать, нашли ли они доказательства или нет. И с каждым днем доказать (применение химического вещества - Прим.Ред.) становится все сложнее, это нестойкий газ", - сказал американский генерал.

Кроме того, он заявил, что химическая атака в Думе была, но Пентагон пока ищет фактические подтверждения этому. Мэттис отметил, что кроме постов в соцсетях других подтверждений использования хлора или зарина в Думе - нет.

В четверг, 12 апреля эксперты ОЗХО получили сирийские визы и должны прибыть через Ливан. Обеспечение их безопасности возложат на сирийские власти и российских военных.

Также он сообщил, что Пентагон уведомит Конгресс в случае решения нанести удар по Сирии.

Как сообщала "Страна", атомный авианосец и ракетные суда ВМС США идут на Ближний Восток. АУГ, как ожидается, прибудет в регион к началу мая.

Отметим, что Германия и Италия отказались участвовать в военной операции против Сирии.