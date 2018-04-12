Отравляющие вещества, применявшиеся в ходе конфликта в Сирии, были незаконно ввезены в страну из Ливии при содействии Великобритании, Саудовской Аравии, США, Турции и Франции, а координировал эту операцию некто Хайсам аль-Кассар.

Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джаафари, передает ТАСС.

"Террористы заполучили вещества из Ливии долгое время назад, из ливийских запасов (химического оружия). Эта операция проводилась при поддержке турецкой, саудовской, американской и французской разведок. Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, а человека, который отвечал за транспортировку этих веществ, звали Хайсам аль-Кассар", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что власти Сирии "1001 раз, словно в "Тысяче и одной ночи", отрицали применение какого-либо химического вещества против собственного народа".

"Мы предоставили все доводы на этот счет. Настало время переварить, что мы говорили", - отметил Джаафари.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". Россия не поверила в применения химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия направила следователей на место предполагаемого инцидента в Думе, ожидается, что они приступят к работе 14 апреля.

Между тем Белый дом обвинил Россию в допущении химатаки в Сирии.