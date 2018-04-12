В неподконтрольной Горловке под обстрел попал школьный автобус
В посёлке Зайцево, что на северо-восточной окраине Горловки, школьный автобус с детьми оказался в эпицентре миномётного обстрела. Инцидент произошёл около 14:00 12 апреля на территории, контролируемой "ДНР".
Дети в срочном порядке были эвакуированы из транспортного средства и переведены в укрытие, где и пробыли до окончания обстрела. Сепаратисты обвинили в обстреле автобуса украинскую сторону.
Жертв и пострадавших среди детей нет, однако в "Министерстве обороны ДНР" заявили, что военнослужащий, "который спасал детей от обстрела ВСУ" погиб.
По данным "Таймера", некоторые украинские СМИ уже сообщили, что в "ДНР" сами открыли огонь по автобусу "в целях провокации"
Как сообщала "Страна", в "серой зоне" на Луганщине подорвалась на мине "Нива" с семьей, четверо погибших.
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