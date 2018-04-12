Следователям разрешили подавать ходатайства в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Соответствующий Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения отдельных положений" вступил в силу в четверг, 12 апреля 2018 года, передает ЮрЛига.

Из статей 132, 184, 234 УПК исключены положения о том, что представление ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, проведении обыска или избрании меры пресечения, назначении экспертизы осуществляется на основании определения следственного судьи и подается в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования как юридическое лицо.

Этот Закон (проект № 8151) ВР приняла на утреннем заседании 22 марта.

"Страна" разбиралась, как проявила себя на деле "поправка Лозового".

Как сообщала "Страна", Шевченковский суд Киева установил лимит по времени для подачи ходатайств силовиками.

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