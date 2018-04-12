Вашингтон должен продолжать оказывать содействие Киеву. Эту точку зрения озвучил Майкл Помпео, выступая в четверг в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост Государственного секретаря США.

Сенатор Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида - Прим. Ред.) задал Помпео прямой вопрос, считает ли он, что на "Соединенных Штатах лежит обязательство помогать Украине защищать суверенитет". "Да", - ответил на него Помпео.

Будущий глава Госдепа не пояснил, на каких именно формах оказания содействия Киеву он настаивает и не привел никаких подробностей, касающихся американо-украинских отношений.

Как сообщалось, что министр обороны Полторак после встречи с главой Пентагона анонсировал поставки летального оружия

Между тем, Канада отказалась предоставлять Украине бесплатное летальное оружие