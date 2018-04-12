Для субъектов хозяйствования, которые намерены получить лицензии на оптовую торговлю и производство спирта, алкогольных напитков и табачных изделий вводится новая услуга.

Соответствующая информация размещена на сайте официального издания ГФС.

Госфискальная служба Украины до конца апреля 2018 года пообещала запустить новый сервис по подаче заявления в электронном виде через "Единое окно" (переоформление, получения дубликата, аннулирование лицензии и внесение очередного платежа за лицензию (ежегодный платеж), с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством, как предусмотрено для налоговой отчетности.

Как сообщала "Страна", ранее Нацбанк изменил правила для обращений граждан.

Мы писали, что малым производителям в Украине запретили использовать спирт при изготовлении вина

Также стало известно, что депутаты хотят увеличить штрафы и усилить ответственность продавцов алкоголя и сигарет.