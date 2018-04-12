Святошинский районный суд Киева направил в правоохранительные органы Российской федерации запрос о допросе в режиме видеоконференции бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в качестве свидетеля защиты.

Об этом сообщил на заседании в четверг председательствующий судья Сергей Дячук.

Захарченко планируют допросить в рамках дела по обвинению бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в убийствах на Евромайдане в феврале 2014 года,

По словам судьи, в процессе согласования также вопрос о допросе в порядке международно-правовой двух граждан Грузии из числа наемников на Евромайдане.

Судья также сообщил, что "суд объявляет перерыв в заседании до 11:30 19 апреля".

Во время "майдана" в центре Киева 20 февраля 2014 года началась стрельба до сих пор неустановленных снайперов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека, в числе которых были как протестующие, так и милиция. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения.

По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов. Однако украинская прокуратура эти факты не расследует. При этом в расстрелах на "майдане" власти обвинили сотрудников "Беркута".

Святошинский районный суд Киева в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против пяти экс-беркутовцев. Им инкриминируют выполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта на Евромайдане в 2014 году.

Все они не признают вину ни по одному из пунктов. На прошлых заседаниях в суде были изучены доказательства наличия оружия у митингующих на Евромайдане в феврале 2014 года, а также видеоматериалы обстрелов из здания гостиницы "Украина" в центре Киева как по митингующим, так и по силовикам.

Как сообщала "Страна", Интерпол снял с розыска экс-главу МВД Захарченко и его зама Ратушняка. При этом Генпрокуратура Украины подозревает экс-главу МВД Захарченко в ряде преступлений, среди которых противодействие акциям протеста на Майдане Незалежности в 2014 году.

Напомним, что Луценко анонсировал заочные суды над экс-чиновниками времен Януковича уже в текущем году.