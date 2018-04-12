Во Франции задержали организатора так называемых "титушек" Армена Саркисяна. Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко у себя в Facebook.

"Теперь дело за Генеральной Прокуратурой. Прокуроры должны передать во Францию пакет документов необходимый для выдачи Армена Саркисяна Украине", - сообщает Геращенко, отметив, что Саркисян входил в структуру организованной преступной группы, состоявшей из бандитов и правоохранителей, "объединившихся для расстрелов Майдана".

Фото: facebook.com

Cаркисяну избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы для его экстрадиции.

Глава МВД напомнил украинской прессе, что следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана.

В частности, с этими группами связывают убийство журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия.

Напомним, что "титушка" Юрий Крысин был арестован на два месяца в конце марта.