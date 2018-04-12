Официального уведомления от Украины относительно выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) в Исполком СНГ - пока не поступало.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщила пресс-служба организации.

В четверг президент Украины Петр Порошенко предложил Кабмину подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

"Официального уведомления от Украины о намерении выхода из СНГ в Исполнительный комитет пока не поступало", - сказала заместитель руководителя пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Вера Якубовская.

Она отметила, что процесс выхода достаточно длительный. Согласно уставу, который регламентирует порядок выхода государства-члена из Содружества, страна за 12 месяцев до выхода должна известить в письменном виде депозитарий Устава.

"Из СНГ Украина сможет выйти через год после официального уведомления исполкома СНГ, в этот период она может отозвать ноту", - пояснила представитель Исполкома СНГ.

Украина в декабре 1991 года ратифицировала Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому де-юре так и не стала членом СНГ. Киев тем не менее принимал участие в работе организации, хотя и на всех уровнях. В 2014 году, после смены власти в Киеве, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.

Как сообщала "Страна", в Катаре прошла встреча Порошенко с эмиром тет-а-тет. Президент Украины и Эмир Государства Катар осмотрели строй воинов Почетного караула.

Напомним, что Порошенко также заявил, что Украина разорвет отдельные положения в договоре о дружбе с Россией.