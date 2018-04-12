Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассмотрев дело № 647/1683/15-ц о признании лица утратившим право пользования жилым помещением, разъяснил, что если квартира была приобретена за время брака, она является общим совместным имуществом, следовательно, бывшая жена (не проживавшая в квартире больше года) все равно является совладелицей указанной квартиры.

Верховный Суд не увидел оснований для удовлетворения иска бывшего мужа о признании ответчицы утратившей право пользования жилым помещением, поскольку положения части второй статьи 405 ГК не распространяются на спорные правоотношения, урегулированные нормами статей 319, 321 ГК.

Те обстоятельства, что ответчица отсутствовала в квартире по месту своей регистрации больше года, не свидетельствуют о ее отказе от права собственности на недвижимое имущество и не является основанием для прекращения права собственности на него.

То, что ответчица не обратилась в суд с иском о разделе имущества супругов не является основанием, с которым закон связывает (определяет) прекращение права собственности на общую совместную собственность.

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