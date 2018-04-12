Кабмин предлагает изменить правила погребения умерших. Соответствующий законопроект № 8248 был зарегистрирован в ВР 5 апреля 2018 года. Об этом пишет Юрлига.

В частности, предусмотрено развитие такого вида захоронения, как кремация. Такое захоронение предполагает сжигание гроба с телом умершего для дальнейшего чествования праха в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими законодательству.

Также проектом предлагается осуществлять биозахоронение, что предусматривает захоронение тела с использованием биоразлагаемых материалов в течение 5 лет. На таких местах захоронения не устанавливаются надгробные сооружения, они обустраиваются информационной табличкой.

Для мест биозахоронения предлагают отводить отдельные части земельных участков, расположенные на территории кладбища, парка, сквера, лесопарка, другой зеленой зоны.

Кроме того, документ предлагает ввести понятие «подзахоронение», что предусматривает захоронение в существующее место для захоронения гроба с телом умершего или урны с прахом.

Такое подзахоронение допускается только после завершения кладбищенского периода с согласия пользователя (собственника) соответствующей могилы и при условии соблюдения нормативных размеров места для захоронения.

Если пользователя (собственника) такой могилы не обнаружат, подзахоронение планируют осуществлять по решению исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета населенного пункта. Подзахоронение урн с прахом умерших предлагают осуществлять независимо от времени, прошедшего от предыдущего захоронения или подзахоронения.

Напомним, что по данным Нацполиции суды в Украине не успевают выдавать разрешения на похороны.