Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра антициклон из Норвегии и Швеции вытеснит облачность из Украины и блокирует дожди, которые обрушились на Западную Европу. Об этом она написала в Facebook.

"Итак, 13 апреля в Украине благодаря северо антициклона будет сухо и солнечно. Самой ожидается температура воздуха в западных областях, + 20 ... + 25 градуса. В общем завтра днем +​​15... + 22 градуса. На Сумщине, Харьковщине, Луганщине - холоднее, + 11... + 14 градусов. В Киеве завтра, в пятницу, - сухо солнечно, ветер стихнет, температура повысится до +18, +19 градусов. Важно. В Проводное воскресенье, 15 апреля, в Киеве ожидается дождь с грозой. Возьмите зонты и дождевики", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптик показала новый атмосферный фронт, который изменит погоду в Украине.

Мы писали, что на западе обещают грозовые дожди.

Ранее спасатели предупреждали украинцев о сильных грозах и мощном штормовом ветре.