В четверг, 12 апреля сирийские войска освободили город Дума от исламистов. Он был последним среди удерживаемых боевиками населенных пунктов в Восточной Гуте.

Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

В освобожденном районе будут работать российская военная полиция. Они проследят за порядком в так называемый переходный период, пока город Дума возвращается под контроль законных властей Сирии.

Группировка боевиков в Восточной Гуте насчитывала более 20 тысяч солдат.

Сирийцы празднуют освобождение Думы, видео: youtube.com/Daily Mail

Как сообщала "Страна", Италия и Германия отказались участвовать в военной операции против Сирии. Мы ведем онлайн-репортаж о происходящем в этом регионе Ближнего Востока.

Напомним, что в марте США грозили нанести удар по Сирии, если не прекратится зачистка Восточной Гуты.