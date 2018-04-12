Сирийские войска освободили от исламистов всю Восточную Гуту под Дамаском
В четверг, 12 апреля сирийские войска освободили город Дума от исламистов. Он был последним среди удерживаемых боевиками населенных пунктов в Восточной Гуте.
Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
В освобожденном районе будут работать российская военная полиция. Они проследят за порядком в так называемый переходный период, пока город Дума возвращается под контроль законных властей Сирии.
Группировка боевиков в Восточной Гуте насчитывала более 20 тысяч солдат.
Сирийцы празднуют освобождение Думы, видео: youtube.com/Daily Mail
Как сообщала "Страна", Италия и Германия отказались участвовать в военной операции против Сирии. Мы ведем онлайн-репортаж о происходящем в этом регионе Ближнего Востока.
Напомним, что в марте США грозили нанести удар по Сирии, если не прекратится зачистка Восточной Гуты.