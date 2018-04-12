Истребитель МиГ-31БМ с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" готовится к участию в авиационной части Парада Победы в Москве 9 мая 2018.

Об этом сообщило британское информационно-аналитическое агентство Jane's.

По данным журналистов, на первой репетиции парада, состоявшейся 9 апреля на учебном полигоне Алабино в Подмосковье, строй самолетов замыкали два истребителя МиГ-31БМ, один из которых был оснащен "Кинжалом".

Представители российского Минобороны отказались комментировать данную информацию.

Впервые о проекте авиационного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, носителем которой выступает истребитель МиГ-31БМ, сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018.

По его словам, ракета, летящая более чем в 10 раз быстрее звука, благодаря возможности маневрировать способна преодолевать существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. С 1 декабря 2017 года "Кинжал" несет опытно-боевое дежурство.

Традиция проводить военно-воздушные парады над Красной площадью в дни праздников, прерванная в 1956 году, была возобновлена в 2008 году.

В 2018 году, как ожидается, в воздушной части Парада Победы примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. Кроме того, впервые будет представлен истребитель 5-го поколения Су-57.

Как сообщала "Страна", Италия и Германия отказались участвовать в военной операции против Сирии.

Напомним видео, как атомный авианосец и ракетные суда ВМС США идут на Ближний Восток.