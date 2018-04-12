Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко примет участие в июньском саммите НАТО, однако вопрос проведения заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств пока остается открытым из-за позиции Венгрии, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"У Украины уже есть приглашение для участия в саммите. Сейчас речь идет о том, состоится, или не состоится именно комиссия Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Поэтому украинская делегация во главе с президентом примет участие в саммите, потому что уже есть приглашение", - сказала Климпуш-Цинцадзе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 11 Киевского форума по безопасности в четверг в Киеве.

Она отметила, что для того, чтобы состоялось заседание комиссии, Украина намерена прорабатывать этот вопрос с международными партнерами.

"Я надеюсь, что у Венгрии хватит здравого смысла для того, чтобы перевести вопрос, который лежит в двусторонней повестке дня, именно в двусторонний порядок", - отметила вице-премьер, отвечая на вопрос о возможном блокировании Венгрией заседания соответствующей комиссии.

Она добавила, что Киев все-таки сможет выйти на конструктивный диалог с Будапештом.

"Мне кажется, нам еще рано говорить о сроках предоставления ПДЧ (в НАТО – Прим. Ред), но безусловно, мы надеемся, что саммит, который состоится в Брюсселе, подтвердит те намерения стран-членов Альянса, которые были задекларированы в 2008 году в Бухаресте относительно того, что Украина и Грузия будут членами альянса, и что следующий шаг, для того, чтобы это случилось – это предоставление ПДЧ", - сказала вице-премьер.

В то же время, Климпуш-Цинцадзе выразила уверенность, что Украина в будущем получит не только ПДЧ, но и в перспективе будет желанным членом НАТО.

Как сообщала "Страна", следующий саммит Украина - ЕС пройдет в Брюсселе в июле.

Ранее Венгрия подтвердила, что не будет способствовать проведению саммита НАТО-Украина.