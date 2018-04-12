Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал киевскую радиостанцию "Европа плюс" за нарушение закона об обязательной квоте транслирующихся в эфире песен на украинском языке.

"Совет рассмотрел результаты проверки "Телерадиокомпании "Европа Плюс Киев"...и признал, что вещатель не соблюдал обязательной доли песен на государственном языке, которая, согласно действующему законодательству, должна составлять 30%", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Национальном совете отметили, что радиостанция транслировала лишь 29,4% украинских песен.

Дело в том, что Национальный совет назначил внеплановую выездную проверку, в ходе которой было учтено вещание "Европы плюс", что песня "Маша" в исполнении группы Yuko звучала в 7:00 14 минут на одном из диалектов украинского языка. Однако в результате дальнейшего анализа текста песни был сделан вывод, что эта песня не относится к категории песен, исполненных на украинском языке:

"Ишла Маша з-под дубровы.

Разчорние в Маши брови,

Зподбита глаза а-а.

Глаза бита, кудри вита,

Сама говорит: “Сюда, сударь!”

Сюда сударь, пастушочек.

Сюда, миленький дружочек!

Под ракитовий кусточек.

Не спокинь мине".

По словам члена Национального совета Сергея Костинского, песню записал профессор Киевского национального университета культуры и искусств Иван Синельников -художественный руководитель фольклорного ансамбля "Кралица".

"К группе Yuko, которая записала эту ​​песню, претензий нет. Прекрасная песня, современное оформление фольклорной песни, это качественный продукт. Но эта песня не является украинской, потому что записана на территории Украины, но не исполнена на украинском языке", - сказал член совета.

Сергей Костинский рассказал, что песня записана в селе Филипповка Чудновского района Житомирской области.

"Исторически сложилось, что Филиппов делится на две общины, они имеют названия украинские Пилипы и российские Пилипы. Эта песня была записана в обществе российские Пилипы, которые были основаны русскими-старообрядцами, переехавших в этот регион из России. Это не украинский язык. Эта община сохранила свою культуру, свой язык, и это диалект русского языка, но не является диалектом украинского языка. Мы должны понимать, что есть диалекты украинского языка, а есть диалекты тех общин, которые в свое время переехали на территорию Украины и сохранили свою культуру", - подчеркнул Сергей Костинский.

Со своей стороны председатель Национального совета Юрий Артеменко отметил, что сейчас радиостанции превышают квоту в среднем на 8%, а в этом случае все зависит от одной песни.

Поэтому вещателям, следует программировать количество украиноязычных песен с запасом, чтобы не подвергаться проверке.

Национальный совет признал нарушения ООО Телерадиокомпания «Европа Плюс Киев» части второй статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и, руководствуясь частью одиннадцатой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", применила к ней санкцию "взыскание штрафа". Сумма штрафа составляет 5% размера лицензионного сбора - 38 764 гривен.

Закон о языковых квотах был принят Верховной радой 16 июня и вступил в силу в ноябре 2016 года. Он ввел нормы, согласно которым доля песен на государственном языке должна составлять не менее 35% от общего времени.

Телерадиовещательные организации также обязаны обеспечивать не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке.

Квоты вводятся постепенно. В течение первого года с момента вступления закона в силу доля национальных песен должна была составлять 25%, в течение второго - 30%, а с третьего - 35%.

Ранее "Страна" сообщала, что радио "Пятница" заплатило рекордный штраф за нарушение языковых квот, а также о том, что Киев не согласовывал с Советом Европы закон про языковые квоты на ТВ.