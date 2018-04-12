Парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Верховной Раде изменить законодательство относительно перерасчета пенсий научным работникам, журналистам, работникам органов местного самоуправления и прочим.

Об этом сообщает ЛигаНет.

В законопроекте № 7406 предлагается определить порядок перерасчета пенсий для научных работников, журналистов, работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

В частности, законопроектом предусмотрено сохранение за лицами, которым назначена пенсия до вступления в силу Закона № 2148-VIII(11 октября 2017 года), права на перерасчет пенсии на тех основаниях, которые действовали на момент выхода на пенсию, в том числе в случае повышения размера заработной платы работающим лицам соответствующих категорий.

Также документ предлагает сохранить для журналистов государственных и коммунальных СМИ, должностных лиц местного самоуправления право на перерасчет пенсии в порядке, предусмотренном для государственных служащих.

Перерасчет таких пенсий планируется осуществить исходя из сумм заработной платы, на которые начисляются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование работающего служащего (работника) соответствующей должности и ранга (для госслужащего) на момент возникновения права на перерасчет пенсии.

Проектом предусматривается, что Кабмин определит условия и порядок перерасчета пенсий таким лицам.

Члены профильного комитета во время обсуждения высказали замечания относительно того, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета Пенсионного фонда и приведет к увеличению расходов Госбюджета, чего в пояснительной записке к проекту инициаторы не отметили.

Как сообщала "Страна", Минсоцполитики обещает еще 10 лет не повышать пенсионный возраст. "По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - цитирует пресс-служба слова главы министерства Андрея Ревы.

Напомним, что Верховный Суд принял образцовое решение по делу о пенсии для государственных служащих.