В городе Белая Церковь полицейские задержали 21-летнего угонщика. Парень, насмотревшись сериалов, решил поэкспериментировать - похитить, показанным там методом автомобиль, и покататься на чужой машине. Проехал не более километра, но заработал статью, как за целое путешествие.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Ночью молодой человек увидел припаркованную у дома машину - такую ​​же, как у его матери. Парень точно знал, как запустить такой двигатель без ключей. Заднюю дверь оказались незапертой, и он беспрепятственно проник в салон. Злоумышленник соединил провода проводки - автомобиль тронулся.

Около трех часов ночи внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ 2115. Машина передвигалась странно и постоянно глохла. Правоохранители остановили авто. Перепуганный водитель предъявил документы на транспортное средство, которые находились в салоне. На месте полиция без проблем установила его владельца, который в это время, не подозревая о похищении, спал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания, свою вину признает и сожалеет о содеянном.

Согласно действующему законодательству ему грозит наказание от немалого штрафа до пяти лет лишения свободы.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", сбежавшего из харьковского СИЗО угонщика поймали через восемь дней.

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