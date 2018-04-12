В Киеве в Подольском районе 12 апреля примерно в 18:00, на придворовой территории, между детской площадкой и школой №3, (в районе проспект Правды, 88А) водитель автомобиля "Газель" сбил мальчика 9-лет.

Как поясняет сам водитель, ребёнка он не увидел, потому что тот выбежал из-за припаркованного автомобиля.

К счастью, серьезных травм медики не обнаружили - несколько рваных ран и закрытая черепно-мозговая травма, но для более детального обследования забрали в больницу. На месте работает экипаж патрульной полиции, ожидают следственно-оперативную группу.

Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ

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