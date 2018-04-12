В среду, 11 апреля в море вышла авианосная ударная группа (АУГ) кораблей ВМФ США. Атомный авианосец Harry Truman (CVN 75) и 7 оснащенных крылатыми ракетами судов сопровождения направились на Ближний Восток.

Как ожидается, они прибудут в регион к началу мая.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер Normandy, а также ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkily, Forrest Sherman и Farragut. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии Hessen.

Позднее в состав АУГ войдут американские ракетные эсминцы Jason Dunham и The Sullivans. На борту Harry Truman размещены примерно 90 самолетов и вертолетов, в состав всей АУГ входят почти 6,5 тыс. военнослужащих.

Видео: youtube.com/Qronos16

Как сообщала "Страна", Германия и Италия уже отказались участвовать в ракетном ударе по Сирии.

При этом Столтеберг заявил: "союзники НАТО ведут консультации".