Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили в ходе торгов в четверг до максимальной отметки с марта 2012 года на опасениях сокращения поставок этого металла после введения санкций против "РусАла".

Контракт с поставкой через три месяца в ходе сессии поднялся в цене на 2,5%, до $2304 за тонну.

Накануне источники агентства Bloomberg сообщили, что Glencore, акционер и крупнейший покупатель продукции "РусАла", объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн металла предположительно российского происхождения.

Ранее Glencore заявил, что обязуется соблюдать все применимые в отношении "РусАла" санкции и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса в результате включения "РусАла" в "черный список" санкций.

Ранее "Страна" сообщала, как повлияют на политику России санкции и обвал рынков.

Также у Путина прокомментировали антироссийские санкции.

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