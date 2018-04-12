Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы британских следователей о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, однако не смогла установить его происхождение.

Об этом сообщило в четверг на своей странице в Twitter агентство Associated Press.

Вместе с тем телеканал Sky News, ссылаясь на выводы организации, утверждает, что указанное вещество отличалось "высокой степенью чистоты".

В опубликованном позднее отчете организации отмечается, что ОЗХО подтвердила данные Великобритании о веществе, которое было применено в Солсбери. Вместе с тем в двухстраничном документе, содержащем 12 пунктов, нет сведений о происхождении этого вещества.

Следует также отметить, что название и структура вещества содержатся в полной версии доклада, доступной для стран-участниц ОЗХО.

Напомним, ранее в Британии заявили, что знают где именно в России произвели яд "Новичок".

В России прокомментировали доклад ОЗХО об отравлении Скрипалей.