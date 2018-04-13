Таганский суд Москвы принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Суд, который касается интересов миллионов пользователей мессенджера, длился 40 минут.

Мессенджер блокируют по иску Федеральной службы безопасности, которая требует у Telegram ключей доступа к перепискам.

Противостояние Роскомнадзора и ФСБ с Telegram тянется с прошлого года. "Страна" вспомнила историю этого конфликта. И узнала, как отразится на украинских подписчиках российских каналов телеграма его блокировка.

Чего хотят от Telegram

Роскомнадзор в мае 2017 года хотел получить регистрационные данные для Реестра распространителей информации. Добровольно Telegram регистрироваться не хотел. 28 июня 2017 года Роскомнадзор принудительно внес программу в реестр.

Аргументы российской власти звучат так: мессенджер превращается в систему связи для террористов. В частности, ФСБ заявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга, который случился 3 апреля 2017 года, был организован при помощи Телеграм. Кроме того, говорилось о том, что мессенджер используют наркоторговцы и коррупционеры.

16 октября 2017 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений в отношении шести номеров, которые используют мессенджер.

20 марта этого года Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки.

Роскомнадзор 20 марта дал Телеграму 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. В случае невыполнения в течение этого срока требований по предоставлению ключей ведомство сообщило о намерении отправить в суд исковое заявление об ограничении использования мессенджера.

По прошествии данного срока, 6 апреля, ведомство подало иск в суд. Роскомнадзор потребовал ограничить на территории РФ доступ к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.

13 апреля судья отклонил ходатайство о переносе заседания о блокировке. На заседание не пришли адвокаты Telegram. Глава компании Павел Дуров запретил им появляться в суде, чтобы "не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Адвокаты в письменной форме просили суд отложить заседание, но им отказали. Как итог, Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России немедленно.

Почему блокируют Telegram

В Роскомнадзоре пояснили, что действия относительно Telegram произведены в соответствии с новым порядком блокировки организаторов распространения информации, вступившим в силу с 1 января 2018 года.

Согласно законодательству РФ, все организаторы распространения информации обязаны хранить данные пользователей из России на территории страны в течение одного года, предоставляя спецслужбам доступ к архивам по первому требованию.

Руководство Telegram также заявляло, что предоставить ключи шифрования переписки пользователей технически невозможно. Кроме того, в компании ссылаются на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки.

Реакция Павла Дурова

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров еще в марте заявлял, что попытки блокировки бесполезны.

"Угрозы заблокировать Telegram, если не будут выданы частные данные его пользователей, не принесут плодов. Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", — заявил Дуров в своем Twitter.

Также он опроверг сообщения СМИ, что компания работает над простым методом обхода блокировки сервиса в России. "Не дайте себя обмануть - все официальные заявления про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org", - написал Дуров на своей странице во "ВКонтакте".

10 апреля в сети появилось шуточное письмо, в котором Дуров передает ФСБ России "ключи шифрования" мессенджера. Письмо опубликовал руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

"Исполняя требования Федерального закона от 6 июля 2016 года "О противодействии тероризму" и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, а также ФЗ "Об информации", направляю вам ключи (2 штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями", - говорится в письме. К нему прилагаются два обычных металлических ключа.

Почему Telegram привлек к себе внимание

Мессенджер считают самым закрытым и надежным. Он использует стойкое шифрование. Также в нем есть возможность создавать чаты, сообщения в которых самоуничтожаются через установленное пользователем время. Серверы Telegram стоят в пяти разных странах. Таким образом, власти страны не могут контролировать переписку в нем.

Тем временем количество активных пользователей мессенджера в марте 2018 года достигло отметки в 200 млн человек.

Добавим, советник президента по развитию интернета Герман Клименко заявил, что в качестве альтернативы россияне могут использовать ICQ, который принадлежит Mail.ru (заблокированной в Украине).

Это предложение пользователи встретили издевками, потому что "аська" была очень популярна в начале нулевых, однако подавляющее большинство пользователей давно перешли на более современные мессенджеры.

Смогут ли украинцы читать телеграм-каналы из РФ

Как известно, телеграмом пользуются преимущественно русскоязычные пользователи. Самые крупные каналы Телеграма имеют корни в РФ - например, популярный и в Украине Mash.

Поэтому для многих украинцев важным остается вопрос - закроются ли такие телеграм-каналы.

Судя по всему, этого не произойдет. По крайней мере пока.

"Мы продолжим работать и здесь, но для вас есть еще и другие площадки", - официально заявил канал Mash, но на всякий случай рассказал, в каких мессенджерах и соцсетях он транслирует свои новости.

Другие владельцы каналов скептически относятся к возможности полностью заблокировать мессенджер.

"Чисто технически заблокировать мессенджер достаточно сложно. Более того, чтобы продолжать телеграммить после запрета, даже VPN не потребуется. "Компьютерная" версия может и перестанет работать, но на телефоне просто замедлится скорость работы данного приложения. Все это приведет к временному снижению трафика в РФ, и не более того. Причем случится это не сегодня и не завтра. Так что отставить панику", - пишет канал "Майор и генерал".

Как обойти блокировку Telegram

Как оказалось, Павел Дуров заложил возможность обхода блокировки своего мессенджера уже в его настройках.

Нижеописанный метод действует для мобильных устройств и на iOS, и на Android. Он состоит всего из трех шагов.

1. Идем в настройки приложения.

2. Нажимаем на Данные и диск / Data and Storage, листаем в самый низ и выбираем Использовать прокси /Use Proxy.

3. Используем SOCKS5 и прописываем Server и Порт

Сервер и порт можно взять по ссылкам:

spys.one/proxys

sockslist.net

hidemy.name/ru/proxy-list/?type=5#list

t.me/TgProxies

Как обойти блокировку Telegram Desktop

Сначала нужно зайти в настройки:





Находим ниже опцию "Способ подключения"

Нажимаем на "По умолчанию" и меняем на "TCP через socks5", прописываете хост и порт (которые можно найти выше по ссылкам)